Петкович: россиянам в предварительном раунде ЧМ по гандболу досталась группа без фаворитов

ТАСС, 6 сентября. Российской сборной по гандболу в предварительном раунде чемпионата мира 2021 года досталась ровная по составу участников группа. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Владимир Петкович, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации гандбола России.

В субботу состоялась жеребьевка предварительного раунда чемпионата мира. Российская сборная попала в группу Н, где также сыграют команды Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Турнир пройдет в Египте с 14 по 31 января 2021 года.

"По первым впечатлениям, наша группа - ровная по составу участников, без фаворитов, со всеми можно играть. У Словении, занявшей четвертое место на чемпионате Европы - 2020, сильна задняя линия, в которой играют гандболисты ведущих европейских клубов. С главным тренером сборной Белоруссии Юрием Шевцовым мы давно дружим, и вот в январе будем противостоять друг другу на первом для меня чемпионате мира. У белорусов хорошо укомплектованная и молодая команда, многие гандболисты которой играют в клубах Лиги чемпионов", - сказал Петкович.

"На ЧМ-2019 в Берлине я видел матч России с Кореей, в котором россияне одержали легкую победу, но хотел бы предостеречь своих гандболистов от шапкозакидательских настроений. Тогда в соперниках была "политическая" сборная, в которую вошли и гандболисты из Северной Кореи, та команда выступила слабо. Теперь от экспериментов отказались, и можно вспомнить, что раньше южнокорейцы не раз преподносили сюрпризы. Так что игра с серебряным призером последнего чемпионата Азии легкой не будет", - добавил специалист.

Уверенности в проведении чемпионата мира в полном объеме нет

Также Петкович отметил, что из-за пандемии коронавируса не может быть уверенности, что чемпионат мира состоится в полном объеме. "Коронавирус продолжает угрожать организации турнира. В Германии, к примеру, ведущие клубы бундеслиги "Киль", "Фленсбург" и "Райн-Неккар Лёвен", в принципе, выступают против проведения ЧМ-2021. В то же время национальная федерация желает, чтобы турнир прошел, потому что от этого зависят соглашения со спонсорами, да и вообще весь маркетинг".

"Дополнительные сложности возникнут, если клубы откажутся отпускать игроков бесплатно или если отдельные страны выступят против поездок своих граждан в Египет. Что останется от чемпионата мира, если на нем не будет, например, французов, датчан или немцев? Но будем надеяться на лучшее", - заключил специалист.

Сборная России получила право на участие в турнире по wild card ("специальному приглашению"). В последний раз российские гандболисты становились чемпионами мира в 1997 году.