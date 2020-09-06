Тарпищев: сборная РФ могла бы выиграть Кубок Дэвиса, учитывая форму ее лидеров на US Open

Даниил Медведев в матче третьего круга обыграл американца Джеффри Вульфа (6:3, 6:3, 6:2), его следующим соперником станет еще один американец Фрэнсис Тиафо. Андрей Рублев победил итальянца Сальваторе Карузо (6:0, 6:4, 6:0) и в следующем матче сыграет с другим итальянцем Маттео Берреттини. Карен Хачанов уступил австралийцу Алексу де Минауру (4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6).

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Учитывая хорошую форму российских теннисистов на Открытом чемпионате США (US Open), сборная России могла рассчитывать на победу в Кубке Дэвиса, если бы он не был отменен в этом году. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Могу сказать, что реально из этой тройки Хачанов был в несколько худшей ситуации, потеряв форму во время долгого пребывания в Москве во время пандемии. Пока что ему тяжело проходить такой турнир ровно - он старался, но по качеству игры много упустил, - сказал Тарпищев. - Но наши ребята в любом случае смогли подтвердить свой класс - это плюс. И очень обидно, что в этом году отменен Кубок Дэвиса - учитывая форму наших лидеров, были реальные шансы на победу".

"Тем более Андрей Кузнецов еще есть - он тоже понравился на US Open (Кузнецов уступил Хачанову во втором круге). У него есть проблемы со здоровьем, но в отдельном матче он может обыграть любого - и в паре, и в одиночке. У него техника чистая, стабильность и универсальность", - добавил Тарпищев.

Финальная стадия Кубка Дэвиса должна была пройти в Мадриде 23-29 ноября, но была отменена из-за пандемии коронавируса.