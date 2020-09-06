В Адыгее открылся первый ледовый дворец

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Первый ледовый комплекс (арена "Оштен") в спортивной истории Адыгеи, построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", открылся в воскресенье матчем между командой хоккейного клуба Policeman Российской секции Международной полицейской ассоциации и сборной любителей хоккея Адыгеи.

"Такие комплексы, построенные по самым высоким профессиональным стандартам, послужат развитию хоккея, фигурного катания и других видов спорта, будут являться базой для формирования спорта как нормы жизни. Не вижу сомнений, что комплекс станет местом притяжения для жителей республики", - сказал на открытии спортивного объекта прибывший в воскресенье в республику с рабочей поездкой министр спорта РФ Олег Матыцин.

Игру созданной в минувшем году сборной любителей хоккея Адыгеи поддержали именитые российские спортсмены, среди которых олимпийский чемпион Сергей Светлов, чемпионы мира Максим Михайловский и Юрий Леонов, двукратный призер чемпионатов мира Александр Харитонов, рассказал ТАСС руководитель Федерации хоккея Адыгеи Ахмед Чич.

Возведение ледового комплекса, профинансированное по нацпроекту "Демография", завершили с опережением графика. По словам главы республики Мурата Кумпилова, теперь и в Адыгее благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" появятся свои перспективы у профессионального хоккея и фигурного катания. Ледовая площадка также обеспечит возможность проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, значительно повысит доступность физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для жителей республики. На возведение и оснащение объекта из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 262 млн рублей.

Ледовая арена рассчитана на 360 мест, в комплексе созданы условия для тренировок и выступлений спортсменов. В ледовом дворце будут функционировать секции хоккея и фигурного катания, а также организован прокат для всех желающих покататься на льду. В здании созданы четыре зоны - общественная для массового катания и отдыха посетителей, спортивная часть для учебно-тренировочного процесса, а также административный и технический отделы.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на нацпроекта до конца 2024 года составляет 3 105,2 млрд рублей.