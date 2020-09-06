Британец Хьюз выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Италии

ТАСС, 6 сентября. Британский пилот команды HWA Racelab Джейк Хьюз выиграл вторую гонку седьмого этапа серии "Формула-3", который завершился в Италии.

Второе место занял новозеландец Лиам Лоусон (Hitech GP), третьим финишировал француз Тео Пуршер (ART). Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр (ART) занял четвертое место, его партнер по программе Михаэль Белов (Charouz Racing System) стал 14-м.

После восьми этапов в общем зачете лидирует австралиец Оскар Пиастри (Prema), набрав 160 очков. Смоляр располагается на 13-й строчке (50), Белов - на 24-й (1).

Следующий этап "Формулы-3" пройдет на трассе Муджелло в Италии с 11 по 13 сентября.

В прошлом сезоне чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.