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Летние олимпийские виды спорта

Международный союз велосипедистов выразил соболезнования в связи со смертью Свешникова

22-летний спортсмен умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку в пятницу
Здание велотрека "Крылатское" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание велотрека "Крылатское"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) выразил соболезнования в связи со смертью российского велогонщика Павла Свешникова. Об этом ТАСС сообщили в UCI.

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22-летний Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку в пятницу.

"UCI сообщили ужасную новость о молодом гонщике Павле Свешникове, который умер на Гран-при Москвы. Письмо с соболезнованиями будет направлено в национальную федерацию велоспорта. Наша федерация солидарна с семьей, друзьями гонщика и национальной федерацией велоспорта", - говорится в сообщении.

Свешников на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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