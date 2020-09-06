ФВСР сообщила UCI, что меры безопасности на турнире в Москве были приняты должным образом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) сообщила Международному союзу велосипедистов (UCI) о том, что меры безопасности на Гран-при Москвы, во время которого умер велогонщик Павел Свешников, были применены на должном уровне. Об этом ТАСС сообщили в UCI.

22-летний Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку в пятницу.

"Официальные лица гонки немедленно проинформировали UCI о событии, а также о том, что меры безопасности были приняты должным образом и соревнования были остановлены после трагедии", - говорится в сообщении.

Свешников на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.