{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Команда "Формулы-1" "Рено" со следующего сезона сменит название на "Альпин"

В следующем сезоне пилотами команды будут француз Эстебан Окон и испанец Фернандо Алонсо

ТАСС, 6 сентября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" в следующем сезоне будет называться "Альпин". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также сменится и цвет болидов команды, он будет выполнен по большей части в синем цвете.

"Альпин" - это красивый бренд, мощный и яркий, который вызывает улыбку на лицах своих поклонников. Мы предлагаем бренд мечты наряду с самыми большими именами для захватывающих автомобильных гонок. "Альпин" также привнесет свои ценности в паддок: элегантность, изобретательность и дерзость", - сказал директор компании "Рено" Лука де Мео.

В следующем сезоне пилотами команды "Альпин" будут француз Эстебан Окон и двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо.

Теги
Формула-1
Футбол в Испании
Месси прошел тестирование на коронавирус перед началом тренировок с "Барселоной"
Если тест даст отрицательный результат, футболист сможет приступить к тренировкам в понедельник
Читать полностью