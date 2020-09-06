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Летние олимпийские виды спорта

Коробкина и Ахмадеев стали победителями чемпионата России по полумарафону

Соревнования прошли в Ярославле

ТАСС, 6 сентября. Елена Коробкина и Ринас Ахмадеев победили на чемпионате России по полумарафону. Соревнования прошли в Ярославле.

Коробкина преодолела дистанцию в 21,09 км за 1 час 10 минут и 11 секунд, второе место заняла Светлана Симакова (1:14.50), третьей стала Наталья Леонтьева (1:15.02).

Ахмадеев показал результат 1 час 4 минуты 1 секунду, второе место занял Михаил Стрелков (1:04.51), третьей - Николай Чавкин (1:05.11).

Коробкина и Ахмадеев в августе стали победителями Московского полумарафона. Коробкина позднее стала чемпионкой России в беге на 10 000 м.

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Летние олимпийские виды спорта
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