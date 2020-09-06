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Автогонки

Британец Тиктум выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Италии

Россиянин Роберт Шварцман стал шестым

ТАСС, 6 сентября. Британский пилот Дэн Тиктум из команды DAMS стал победителем второй гонки восьмого этапа гоночной серии "Формула-2", который завершился в Италии.

Второе место занял британец Каллум Илотт из команды Sauber Junior Team, третье - датчанин Кристиан Лундгор (ART).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, пришел к финишу шестым, Никита Мазепин (Hitech GP) - девятым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - 17-м.

В общем зачете на первое место вышел Илотт, в его активе 146 очков. Второе место занимает сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер (141). Шварцман опустился с первого место на третье (138). Мазепин расположился на седьмой строчке (101), Маркелов - на 20-й (1).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет на трассе Муджелло в Италии с 11 по 13 сентября.

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