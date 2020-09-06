Месси прошел тестирование на коронавирус перед началом тренировок с "Барселоной"

ТАСС, 6 сентября. Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси прошел тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом тренировок с клубом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Ole.

Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на один сезон

Отмечается, что специальная медицинская бригада прибыла домой к аргентинцу. Если тест даст отрицательный результат, футболист сможет приступить к тренировкам в понедельник.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Позднее он заявил, что принял решение продолжить карьеру в "Барселоне", так как не хотел вступать в юридический спор с клубом, а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.