{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Месси расстроен, что партнеры по "Барселоне" не поддержали его во время конфликта с клубом

Ранее аргентинский форвард заявил, что останется в "Барселоне" еще на один сезон

ТАСС, 6 сентября. Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси расстроен, что его партнеры по команде не поддержали его во время конфликта с клубом. Об этом сообщает испанское радио Odena Cero.

На эту тему
Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на один сезон

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Позднее он заявил, что принял решение продолжить карьеру в "Барселоне", так как не хотел вступать в юридический спор с клубом, а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии.

По информации источника, Месси не получал сообщений поддержки от его товарищей, что удивило и задело аргентинца.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football ("Франс футбол"), что является рекордом.

Теги
Месси, Лионель
Массовый спорт
Матыцин: Адыгея вошла в число регионов-лидеров страны по обеспеченности спортобъектами
В Адыгее функционирует 941 спортивный объект
Читать полностью