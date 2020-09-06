Месси расстроен, что партнеры по "Барселоне" не поддержали его во время конфликта с клубом

ТАСС, 6 сентября. Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси расстроен, что его партнеры по команде не поддержали его во время конфликта с клубом. Об этом сообщает испанское радио Odena Cero .

Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на один сезон

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Позднее он заявил, что принял решение продолжить карьеру в "Барселоне", так как не хотел вступать в юридический спор с клубом, а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии.

По информации источника, Месси не получал сообщений поддержки от его товарищей, что удивило и задело аргентинца.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football ("Франс футбол"), что является рекордом.