Футболист ЦСКА Ахметов приступил к тренировкам в общей группе

ТАСС, 6 сентября. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе после операции на плече. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В июне футболист успешно перенес операцию на левом плече. Отмечается, что 22-летний Ахметов прошел плановое медицинское обследование и тренируется в общей группе с ограничениями.

В прошлом сезоне Ахметов провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи. За московский клуб полузащитник выступает с лета 2018 года, когда он перешел из казанского "Рубина". За это время он провел в составе ЦСКА 60 матчей, в которых смог четыре раз поразить ворота соперника и отдать семь голевых передач. Вместе с московским клубом Ахметов стал обладателем Суперкубка России 2018 года.

За сборную России Ахметов провел семь матчей.