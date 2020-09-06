"Нефтехимик" дома обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 6 сентября. Нижнекамский "Нефтехимик" на своей площадке одержал победу над подольским "Витязем" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 888 зрителей и завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Граборенко (12-я минута), Отсо Рантакари (13), Алексей Волгин (18) и Александр Кучерявенко (59). У проигравших отличились Маттиас Теденбю (31), Федор Малыхин (51) и Александр Семин (58). Нижнекамской командой руководил главный тренер Вячеслав Буцаев, он пропустил первый матч клуба в сезоне против петербургского СКА (1:2) из-за восстановления после ОРЗ. "Нефтехимик" впервые за семь матчей сумел обыграть "Витязь" в рамках КХЛ.

В следующем матче нижнекамский клуб 9 сентября на выезде сыграет с хельсинкским "Йокеритом". Клуб из Подольска днем ранее в гостях встретится с рижским "Динамо".