ФК "Родина" договорился со "Спартаком" о проведении матча Кубка России на "Открытие-Арене"

4 сентября в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России, по итогам которой в одну группу попали "Спартак", "Родина" и красноярский "Енисей", первые матчи этой стадии турнира пройдут 16-17 сентября. "Родина" и "Енисей" принимают своих соперников на стадионах "Янтарь" в Москве и "Центральный" в Красноярске соответственно. В тот же день Архипов сообщил ТАСС о том, что матч со "Спартаком" может пройти на стадионе красно-белых, если клубы договорятся об условиях аренды "Открытие-Арены". 5 сентября он отметил, что у сторон есть время до 7 сентября, чтобы достичь договоренности.

"В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник, - сказал Архипов. - Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет - теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны".

В субботу Архипов сообщил ТАСС, что "Родина" готова заплатить за аренду стадиона на матч Кубка России 450-500 тыс. рублей. "Мы договорились по-другому, деталей раскрывать не буду. Разговор идет о том, покроет ли прибыль о продаже билетов ставку "Спартака" по аренде. Если покроет - хорошо, если нет - будем решать", - добавил гендиректор клуба ПФЛ.

Кубок России впервые проводится в таком формате в сезоне-2020/21; согласно ему вместо стадии 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ПФЛ; групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время матча, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти - два, за поражение в серии пенальти - одно, за поражение в основное время очков не начисляется. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, играющие в еврокубках, - санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо". Точные даты матчей станут известны позднее.