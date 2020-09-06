Футболист ЦСКА Дивеев получил травму в расположении молодежной сборной России

ТАСС, 6 сентября. Защитник ЦСКА и молодежной сборной России по футболу Игорь Дивеев получил повреждение в расположении национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

До Евро рукой подать. Молодежная сборная России победила болгар в отборочном матче ЧЕ-2021

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У игрока диагностировано повреждение мышцы правого бедра, о сроках восстановления станет известно позднее после дополнительного обследования.

4 сентября Дивеев стал автором второго мяча в ворота сборной Болгарии (2:0) в матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы - 2021. Защитник с тремя мячами является лучшим бомбардиром сборной в отборочном турнире.

ЦСКА после шести туров идет пятым в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 10 очков. В седьмом туре армейцы 13 сентября сыграют дома с московским "Спартаком".