Пьер Гасли впервые в карьере стал победителем Гран-при "Формулы-1"

На 27-м круге гонка был приостановлена после аварии гонщика "Феррари", прошлогоднего победителя Гран-при Италии Шарля Леклера. Ранее из гонки выбыл его партнер по команде немец Себастьян Феттель, впервые с 1995 года по ходу гонки в Монце с трассы сошли оба гонщика "Феррари". Согласно новым правилам, гонка была возобновлена со стартовой решетки. Также заезд не сумели продолжить датчанин Кевин Магнуссен ("Хаас") и идущий вторым в общем зачете нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Лидер чемпионата шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") получил 10-секундный штраф "стоп-энд-гоу" за заезд на пит-лейн под красный сигнал светофора, вследствие чего откатился с первого места в конец пелотона и сумел финишировать лишь седьмым.

Для Гасли эта победа стала первой в карьере, а подиум - вторым. Ранее он приходил вторым на Гран-при Бразилии - 2019. Гасли стал 109-м победителем гонки в истории "Формулы-1". Он также стал первым французом с 1996 года, кто сумел одержать победу на этапе. Тогда на Гран-при Монако лучшим стал Оливье Панис.

Положение в чемпионате

Зачет пилотов продолжает возглавлять Хэмилтон, в активе которого 164 очка. На вторую строчку поднялся другой пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (117), третьим идет Ферстаппен (110). Квят в третий раз в этом сезоне финишировал в очковой зоне и занимает 15-е место, набрав четыре балла.

Впервые с Гран-при Венгрии - 2012 никто из пилотов большой тройки ("Мерседес", "Феррари", "Ред Булл") не сумел финишировать на подиуме. Тогда первым стал Хэмилтон, выступавший за "Макларен", второе и третье места были за пилотами "Лотуса" Кими Райкконеном и Романом Грожаном. Следующим этапом станет Гран-при Тосканы, который также пройдет в Италии, он состоится 11-13 сентября на трассе "Муджелло".