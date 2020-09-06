Словенец Роглич возглавил общий зачет после девятого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 6 сентября. Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates выиграл девятый этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел горный этап дистанцией в 153 км за 3 часа 55 минут 17 секунд.

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Вторым к финишу пришел его соотечественник Примож Роглич из команды Team Jumbo-Visma, третьим - швейцарец Марк Хирши из Team Sunweb. Россиянин Ильнур Закарин (ССС Team) финишировал 73-м (+22.42), Павел Сиваков (Ineos) - 93-м (+26.52).

По итогам девятого этапа общий зачет возглавил Роглич (38:40.01), вторым идет победитель "Тур де Франс" - 2019 колумбиец Эган Берналь из Ineos (+0.21), третью строчку занимает француз Гийом Мартен из Cofidis (+0.28). Закарин идет 28-м (+33.53), Сиваков занимает последнее, 166-е место (+2:41.37).

Десятый этап протяженностью в 168,5 км пройдет 8 сентября, 7 сентября у спортсменов будет выходной.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.