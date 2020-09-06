Хаос в Монце. Напарник Квята по команде Гасли выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"

ТАСС, 6 сентября. Французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли стал победителем восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии. Для гонщика эта победа стала первой в карьере, для команды - второй в истории, первая была одержана здесь же, в Монце, в 2008 году. В преддверии старта этапа было объявлено, что Клэр Уильямс после Гран-при Италии покинет руководящую должность в команде "Уильямс". Таким образом, семья Уильямс покинет "Формулу-1" после 43 лет и 739 проведенных Гран-при. Команда была образована Фрэнком Уильямсом и Патриком Хэдом в 1977 году, с тех пор коллектив девять раз завоевывал Кубок конструкторов, а гонщики "Уильямса" семь раз становились чемпионами мира, одержав суммарно 114 побед. Имя нового руководителя команды еще не названо, две недели назад "Уильямс" был куплен холдингом Dorilton Capital, который и назначит нового рулевого.

Свободные практики Гран-при Италии прошли буднично, удивил разве что небольшой вылет нидерландца Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), но болид серьезно не пострадал, гонщик без проблем продолжил участие в уик-энде. В остальном все было как обычно: пилоты "Мерседеса" задавали тон, а позади них кипела нешуточная борьба, предсказать, какой будет расстановка сил в квалификации, было непросто. Первое место в ней с рекордом трассы занял британец Льюис Хэмилтон, менее 0,1 секунды ему уступил его партнер по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, а вот дальше пошли сюрпризы. Вторую линию стартового поля заняли испанец Карлос Сайнс - младший ("Макларен") и мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), Ферстаппен же, который в большинстве случаев квалифицируется сразу позади пилотов команды "Мерседес", на сей раз стал только пятым. Очередным провалом закончилась квалификация для гонщиков "Феррари" немца Себастьяна Феттеля и монегаска Шарля Леклера. Первый не смог выйти во второй сегмент, став 17-м, а второй не пробился в финальную часть, заняв 13-е место. Впервые с 1966 года пилот "Феррари" оказался за пределами топ-15 по итогам квалификации домашнего Гран-при, тогда итальянец Джанкарло Багетти стартовал 16-м. И впервые с 1984 года ни один пилот "Феррари" не стартовал в Монце из топ-10. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" вновь проиграл квалификацию партнеру по команде Гасли. Уфимец показал 11-й результат, тогда как француз вышел в финальный сегмент, где стал 10-м. В нынешнем сезоне Квят только раз по итогам квалификации оказывался выше напарника. Гонка Отличный старт удался гонщикам команды "Макларен": Сайнс и британец Ландо Норрис поднялись на второе и третье места соответственно. Боттас откатился на шестую позицию, а Ферстаппен - на седьмую. Хэмилтон же без проблем стал постепенно уезжать от преследователей. Уже на шестом круге гонка не досчиталась одной "Феррари": из-за проблем с тормозами сошел с дистанции Феттель. На 20-м круге остановился на трассе датчанин Кевин Магнуссен ("Хаас"), для эвакуации болида была выпущена машина безопасности. В этот самый момент на пит-стоп заехали Хэмилтон и итальянец Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), однако въезд на пит-лейн был закрыт, в связи с чем оба получили штраф в виде остановки в боксах на 10 секунд. На 24-м круге вылетел с трассы Леклер - монегаск потерял управление в "Параболике" (последнем повороте круга) и на полном ходу влетел в отбойник, пилот не пострадал, а гонка была остановлена красными флагами, чтобы убрать последствия аварии. Рестарт гонки был дан с места, и после того, как Хэмилтон и Джовинацци отбыли свои штрафы, положение в топ-3 было следующим: Гасли, финн Кими Райкконен ("Альфа Ромео") и Сайнс. На 31-м круге завершил борьбу в гонке Ферстаппен, на болиде которого возникли технические проблемы.

На эту тему Пьер Гасли впервые в карьере стал победителем Гран-при "Формулы-1"

Хэмилтон за оставшееся время смог прорваться с последнего на седьмое место. Гасли же смог сохранить первую позицию, Сайнсу не хватило буквально пары кругов, чтобы обойти француза, замкнул призовой подиум канадец Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт"). Все трое во второй раз в карьере поднялись на пьедестал почета. Гасли же одержал первую в карьере победу, для команды этот успех стал вторым в истории, впервые гонщик коллектива поднялся на высшую ступень пьедестала в 2008 году здесь же, в Монце, тогда команда называлась "Торо Россо", а победу одержал Феттель. Гасли стал первым французом с 1996 года, выигравшим гонку "Формулы-1", последним был Оливье Панис. "Это невероятно, гонка была безумной, - сказал после финиша Гасли. - За последние 18 месяцев я многое пережил, сейчас у меня просто нет слов. Команда сделала для меня так много, и теперь они подарили мне первую победу, я счастлив". Квят финишировал в гонке девятым, показав лучший результат в сезоне. Россиянин вполне мог оказаться на месте Гасли, если бы у него была та же шинная стратегия (старт на мягких, переход на жесткие), что и у напарника. Залогом победы француза стал тот факт, что он успел заехать на пит-стоп для смены резины до первого появления на трассе машины безопасности, тогда как Квят и большинство других пилотов останавливались уже после, когда отрывы были нивелированы. Поэтому Квят во многом стал заложником стратегии. Шварцман потерял лидерство в "Формуле-2" В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". В "Формуле-3" поначалу все неплохо складывалось для пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing Александра Смоляра, который в квалификации стал третьим, однако после ее завершения был наказан потерей восьми мест на стартовой решетке за два нарушения на трассе. В первой гонке Смоляр не смог блеснуть и закончил ее на 20-м месте. А вот во втором заезде он стал одним из героев, прорвавшись с 20-й позиции на четвертую, которая после штрафа одного из соперников впереди превратилась в третью. Смоляр впервые в сезоне финишировал на подиуме, ранее он выиграл одну из гонок, но впоследствии был лишен победы за нарушение правил на трассе.