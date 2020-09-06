Всемирная федерация керлинга включила в правила соревнования смешанных пар на колясках

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Соревнования среди смешанных пар на колясках вошли в состав соревнований по керлингу. Об этом ТАСС сообщили в Федерации керлинга России (ФКР).

Данное решение было принято на Генеральной ассамблее Всемирной федерации керлинга, которая прошла в онлайн-формате. Микст-дабл на колясках будет включен в список официальных соревнований, включая чемпионат мира.

"Микст-дабл на колясках - новая дисциплина, которая будет включена в правила керлинга и представлена на чемпионате мира", - сообщили в ФКР.

В федерации уточнили, что для включения микст-дабла в список дисциплин на Паралимпийских играх должно пройти несколько чемпионатов мира.

Также на ассамблее тренерам было разрешено общаться с командой в перерывах между эндами и были приняты изменения в конституции организации.