{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние паралимпийские виды спорта

Всемирная федерация керлинга включила в правила соревнования смешанных пар на колясках

Также на Генеральной ассамблее организации были приняты изменения в ее конституции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Соревнования среди смешанных пар на колясках вошли в состав соревнований по керлингу. Об этом ТАСС сообщили в Федерации керлинга России (ФКР).

Данное решение было принято на Генеральной ассамблее Всемирной федерации керлинга, которая прошла в онлайн-формате. Микст-дабл на колясках будет включен в список официальных соревнований, включая чемпионат мира.

"Микст-дабл на колясках - новая дисциплина, которая будет включена в правила керлинга и представлена на чемпионате мира", - сообщили в ФКР.

В федерации уточнили, что для включения микст-дабла в список дисциплин на Паралимпийских играх должно пройти несколько чемпионатов мира.

Также на ассамблее тренерам было разрешено общаться с командой в перерывах между эндами и были приняты изменения в конституции организации.

Теги
Зимние паралимпийские виды спорта
Летние неолимпийские виды спорта
Сборная Португалии в седьмой раз выиграла Евролигу по пляжному футболу
Россияне не смогли принять участие в турнире из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса
Читать полностью