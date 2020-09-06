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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Любич завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по гребле

Победила на дистанции 2 км Аннета Кириду из Греции

ТАСС, 6 сентября. Россиянка Анастасия Любич завоевала бронзовую медаль в соревновании одиночек на дистанции 2 км на первенстве Европы по гребле (спортсмены не старше 23 лет). Соревнования завершились в воскресенье в германском Дуйсбурге.

Первое место заняла представительница Греции Аннета Кириду, второй стала Александра Фестер из Германии.

На той же дистанции бронзовую медаль завоевала женская сборная в соревновании восьмерок. Сборную России представляли Анна Ковтун, Елена Захватова, София Буданова, Анастасия Баженова, Марина Рубцова, Дарья Кукушкина, Елена Данилюк и Елена Шапурова. Золотую медаль завоевала сборная Германии, серебряную - команда Румынии.

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