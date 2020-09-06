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Сборная Чехии по футболу из-за коронавируса сменила состав и сыграет с шотландцами

Руководить командой в этом матче Лиги наций будет Давид Голоубек, который является тренером команды среди игроков до 18 лет

ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Тренерскому составу сборной Чехии по футболу удалось оперативно заменить игроков, заразившихся коронавирусом нового типа, команда проведет в понедельник домашний матч второго тура группового этапа Лиги наций против команды Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

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Представитель ассоциации Михал Юрман сообщил в субботу, что футболисты сборной не смогут принять участие в матче против шотландцев из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

Руководить командой в этом матче будет Давид Голоубек, который является тренером сборной Чехии среди игроков до 18 лет.

В матче первого тура, которой прошел в пятницу в Братиславе, сборная Чехии победила команду Словакии со счетом 3:1.

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