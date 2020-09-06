Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций

ТАСС, 6 сентября. Российские футболисты на выезде обыграли сборную Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на "Пушкаш-Арене" в Будапеште при пустых трибунах. В составе сборной России голы забили Антон Миранчук (15-я минута), Магомед Оздоев (34) и Марио Фернандес (46). У венгров отличились Роланд Шаллаи (62) и Неманья Николич (70).

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Команды России и Венгрии провели шестой матч, в пяти предыдущих играх россияне одержали четыре победы (в трех из них также забили три мяча) и один раз сыграли вничью. В отборочных и финальных стадиях чемпионатов мира и Европы сборные СССР и Венгрии встречались 13 раз, в активе советской сборной восемь побед, венгры выигрывали трижды, еще два матча завершились вничью. Российские футболисты не проигрывают 6 сентября, в этот день российская команда провела восемь матчей, одержав пять побед и три раза сыграв вничью. Ровно год назад россияне в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату Европы в гостях обыграли шотландцев (2:1). Сборные России и Венгрии выступают в третьей группе лиги B. В другом матче группы команда Сербии позднее в воскресенье примет сборную Турции. Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0). В следующем туре сборная России примет команду Турции. Команда Венгрии в гостях встретится со сборной Сербии. Обе встречи пройдут 11 октября. Ход матча Тренерский штаб сборной России сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против сербов: вместо Вячеслава Караваева, Зелимхана Бакаева и Юрия Жиркова на поле "Пушкаш-Арены" вышли Федор Кудряшов, Антон Миранчук и Далер Кузяев. В третьей игре подряд место в воротах национальной команды занял голкипер "Динамо" Антон Шунин, выигравший конкуренцию у отыгравшего большую часть отборочного цикла к чемпионату Европы Маринато Гилерме. И если по вратарской позиции и трем уже названным перестановкам могли быть некоторые сомнения, то в остальном состав гостей был предсказуем. Венгры сделали только одну перестановку по сравнению с победной игрой против команды Турции: Барнабаш Беше вышел на поле с первых минут вместо Аттилы Фиолы.

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Венгры с первых минут постарались завладеть инициативой, но едва не пропустили уже на пятой минуте игры: Антон Миранчук не смог реализовать выход один на один, организованный Артемом Дзюбой. Этот эпизод не насторожил хозяев поля, они продолжили оказывать давление на оборону сборной России и Шунина, который в дебюте встречи действовал менее уверенно, чем в победной игре против сербов. Команда Станислава Черчесова на 15-й минуте ответила сборной Венгрии быстрой атакой, в которой ключевые роли достались получившим шанс Кузяеву и Миранчуку: первый отдал точный пас, а второй в касание пробил мимо вратаря венгров Петера Гулачи. Спустя 19 минут россияне удвоили преимущество, наказав соперника за нерасторопную игру в обороне: защитник Андрей Семенов в чужой штрафной поборолся за мяч, тот отскочил к Оздоеву, полузащитник сильно и точно пробил, отметившись четвертым голом в составе сборной России. Россияне могли довести счет до крупного еще до перерыва, но не сумели воспользоваться имевшимися шансами. В первой же атаке после перерыва Дзюба, получив мяч в штрафной, мог забить 27-й мяч в составе сборной, но вместо этого отдал пас на пустые ворота Марио Фернандесу. Казалось, что оставшееся до конца матча время будет формальностью, но венгры проявили характер и подкараулили ошибки гостей в обороне. На 62-й минуте встречи Семенов не дотянулся до мяча, позволил Шаллаи выскочить один на один с Шуниным и перекинуть вратаря, а спустя восемь минут Николич, игравший под руководством Черчесова в польской "Легии", не промахнулся из убойной позиции, сократив отставание до минимального. В концовке встречи россиянам удалось отстоять победный результат и одержать вторую победу в текущем сезоне Лиги наций.