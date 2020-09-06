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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная Португалии в седьмой раз выиграла Евролигу по пляжному футболу

Россияне не смогли принять участие в турнире из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса

ТАСС, 6 сентября. Сборная Португалии стала победителем суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Соревнования завершились в воскресенье в португальском городе Назаре.

По итогам четырех матчей португальцы набрали 12 очков, победив по ходу турнира команды Франции (7:0), Германии (4:1), Украины (4:2) и Швейцарии (5:4)

Всего в суперфинале сыграли пять команд. Второе место заняла команда Швейцарии (9 очков), третье - сборная Украины (4), четвертое - сборная Франции (3), пятое место у сборной Германии, не набравшей ни одного очка.

Изначально в суперфинале должны были выступить 12 команд, среди которых сборные России, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии, Турции, Украины, Франции и Швейцарии, но ряд команд, включая сборную России, не сумел принять участие в турнире из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Оставшиеся пять команд сыграли между собой по одному матчу, победителем стала сборная, набравшая наибольшее количество очков в четырех встречах.

Турнир проводится с 1998 года. Сборная Португалии стала победителем в рекордный седьмой раз (2002, 2007, 2008, 2010, 2015, 2019, 2020), швейцарцы выигрывали Евролигу один раз (2012). На счету сборной России пять побед (2009, 2011, 2013, 2014, 2017).

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