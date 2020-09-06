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Лига наций
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Федун назвал странными замены Черчесова в матче с командой Венгрии

Сборная России победила со счетом 3:2
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов произвел странные замены, которые сломали игру в гостевом матче второго тура группового раунда Лиги наций с командой Венгрии. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун.

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В воскресенье сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 3:2.

"Игра была очень хорошая, качественная. Но после счета 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили", - сказал Федун.

Во втором тайме у россиян на поле вышел полузащитник Юрий Жирков, заменивший автора голевой передачи в эпизоде с первым забитым мячом Далера Кузяева (57-я минута). Еще один игрок средней линии Юрий Газинский появился вместо автора первого гола полузащитника Антона Миранчука (67), а правый защитник Вячеслав Караваев заменил полузащитника Алексея Ионова (75).

Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место в третьей группе лиги В, далее идет команда Венгрии (3). Сборные Турции и Сербии не набрали очков, их матч пройдет позднее в воскресенье.

Теги
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