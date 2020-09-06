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Лига наций

Антон Миранчук: российским футболистам нужно сделать выводы из матча с венграми

Сборная России победила со счетом 3:2, имея преимущество в три мяча по ходу матча

ТАСС, 6 сентября. Футболисты сборной России должны сделать выводы из матча Лиги наций против команды Венгрии. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил полузащитник российской сборной Антон Миранчук.

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Сборная России обыграла венгров со счетом 3:2 во втором туре группового этапа, пропустив два гола при счете 3:0.

"Был переходный момент, потому что могли как забить еще один гол, так и пропустить. При счете 3:0 можно потерять концентрацию. Это психологический момент, надо сделать выводы", - сказал Миранчук.

Полузащитник стал автором первого гола в матче. "Посвящаю этот гол всей моей семье, брату, всем, кто поддерживал меня", - сказал он.

Брат-близнец Антона Алексей Миранчук недавно перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту". "Мы общаемся с ним каждый день. В Италии тепло, он окунулся в футбольную атмосферу. Сейчас вернулся в Москву, чтобы забрать вещи", - рассказал Миранчук.

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