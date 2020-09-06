Черчесов: российские футболисты во втором тайме дали венграм перехватить инициативу

ТАСС, 6 сентября. Футболисты сборной России пропустили два гола во втором тайме матча Лиги наций с венграми, поскольку дали сопернику перехватить инициативу. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Сборная России обыграла венгров со счетом 3:2, имея преимущество в три мяча по ходу матча.

"На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы это сделали и поплатились пропущенными голами", - сказал Черчесов.

Защитник Вячеслав Караваев в матче с венграми вышел на замену на правый фланг, в то время как в предыдущей игре с сербами (3:1) он действовал слева. "Ситуация в той игре подсказывала, чтобы он там сыграл. Сейчас же надо было поддержать правый фланг, так как [Алексей] Ионов "поднаелся", Караваев вышел и справился с этой задачей", - отметил Черчесов.

Тренер кратко подвел итоги игр сборной России в сентябре. "Давно не видели сборную, нам есть что разобрать. Тренеры пару дней отдохнут, а потом проанализируют игры. Прошел год, футболисты знают, над чем им надо работать", - подчеркнул он.

В следующем туре сборная России примет команду Турции 11 октября.