Блинкова и Кудерметова вышли в полуфинал US Open в парном разряде

ТАСС, 6 сентября. Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова обыграли чешку Квету Пешке и нидерландку Деми Схюрс в четвертьфинале US Open в парном разряде. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянок. Пешке и Схюрс были посеяны на турнире под четвертом номером. В полуфинале россиянки встретятся с победителем матча между россиянкой Верой Звонаревой и немкой Лаурой Зигемунд против бельгийки Элизе Мертенс и белоруски Арины Соболенко (2).

23-летняя Кудерметова занимает 26-ю строчку в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 21-летняя Блинкова - 54-ю. На их счету один титул под эгидой организации. Для обеих спортсменок выход в полуфинал US Open в парном разряде является высшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

На счету 45-летней Пешке (18-е место) 35 титулов в парном разряде, 27-летней Схюрс (12) - 11 титулов.

Турнир завершится 13 сентября. Действующими победительницами US Open в парном разряде являются Мертенс и Соболенко. Соревнования проходят без зрителей.