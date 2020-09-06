Газзаев: российские футболисты немного потеряли концентрацию в матче с венграми

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу потеряли концентрацию во втором тайме матча Лиги наций против команды Венгрии, но сумели выполнить поставленную задачу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Российские футболисты на выезде обыграли сборную Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций. В предыдущем матче 3 сентября российская команда в Москве обыграла сборную Сербии (3:1).

"Уровень и класс наших футболистов выше, это очевидно. Они показали стопроцентный результат в двух играх и выполнили поставленную задачу. Что касается непосредственно матча, да, пропустили два мяча, но это футбол. С той стороны тоже команда, которая старается противостоять, тем более что венгры играли дома", - сказал Газзаев.

"Российская сборная четко выполнила свою задачу, это самое главное. Перерыв между двумя матчами Лиги наций был довольно небольшой, но команда восстановилась. Просто блестящий был первый тайм, да и второй, но при счете 3:0, когда у команды подавляющее игровое преимущество и преимущество в голах, появляется элемент расслабленности. Конечно, это сказалось, концентрация была немного снижена", - добавил специалист.

Сборные России и Венгрии выступают в третьей группе лиги B. В другом матче группы команда Сербии позднее в воскресенье примет сборную Турции. Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0).