Газзаев: сборная России обрела уверенность после ЧМ-2018, это сказывается на результатах

В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на "Пушкаш-Арене" в Будапеште при пустых трибунах. В предыдущем матче 3 сентября российская команда в Москве обыграла сборную Сербии (3:1).

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты обрели уверенность после успешного чемпионата мира по футболу 2018 года, настрой команды положительно сказывается на результатах. Такое мнение ТАСС выказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

"И по первому матчу с сербами, и по сегодняшней игре с венграми могу сказать, что наша команда стала более уверенной и мастеровитой, это бросается в глаза. Каждый футболист выходит на поле с чувством большого достоинства. Все-таки сборная провела хороший турнир - чемпионат мира, показала достойное выступление. Конечно, это сказалось сегодня на результате, и никто не сомневался, что наша сборная выиграет и первый, и второй матч", - отметил Газзаев.

"Многие футболисты не до конца восстановились, пока не обрели свою оптимальную форму, сказалась скомканная, рваная подготовка к окончанию чемпионата России и к новому сезону. К тому же сборная давно не играла. Да, есть причины, которые не позволили показать всю мощь и каждому футболисту быть в оптимальном состоянии, но я считаю, что результат весьма приличный. Так что поздравляю сборную, желаю им, чтобы и в дальнейшем команда показывала такую уверенную игру и такие результаты", - добавил специалист.

Сборная России на домашнем чемпионате мира показала свой лучший результат в истории турнира, впервые выйдя из группы. Подопечные Станислава Черчесова дошли до 1/4 финала, где уступили в серии пенальти хорватам.

Сборные России и Венгрии выступают в третьей группе лиги B. В другом матче группы команда Сербии позднее в воскресенье примет сборную Турции. Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0).