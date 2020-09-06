Газзаев: сборная России обрела уверенность после ЧМ-2018, это сказывается на результатах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты обрели уверенность после успешного чемпионата мира по футболу 2018 года, настрой команды положительно сказывается на результатах. Такое мнение ТАСС выказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на "Пушкаш-Арене" в Будапеште при пустых трибунах. В предыдущем матче 3 сентября российская команда в Москве обыграла сборную Сербии (3:1).
"И по первому матчу с сербами, и по сегодняшней игре с венграми могу сказать, что наша команда стала более уверенной и мастеровитой, это бросается в глаза. Каждый футболист выходит на поле с чувством большого достоинства. Все-таки сборная провела хороший турнир - чемпионат мира, показала достойное выступление. Конечно, это сказалось сегодня на результате, и никто не сомневался, что наша сборная выиграет и первый, и второй матч", - отметил Газзаев.
"Многие футболисты не до конца восстановились, пока не обрели свою оптимальную форму, сказалась скомканная, рваная подготовка к окончанию чемпионата России и к новому сезону. К тому же сборная давно не играла. Да, есть причины, которые не позволили показать всю мощь и каждому футболисту быть в оптимальном состоянии, но я считаю, что результат весьма приличный. Так что поздравляю сборную, желаю им, чтобы и в дальнейшем команда показывала такую уверенную игру и такие результаты", - добавил специалист.
Сборная России на домашнем чемпионате мира показала свой лучший результат в истории турнира, впервые выйдя из группы. Подопечные Станислава Черчесова дошли до 1/4 финала, где уступили в серии пенальти хорватам.
Сборные России и Венгрии выступают в третьей группе лиги B. В другом матче группы команда Сербии позднее в воскресенье примет сборную Турции. Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0).