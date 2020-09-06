Колосков надеется, что сборная России по футболу в октябре будет играть более слаженно

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футболисты сборной России в матче Лиги наций против команды Венгрии показали хороший настрой и боевитость, но в октябре хочется увидеть в них более слаженную команду. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

Сборная России на выезде обыграла команду Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

"Венгрия оказалась неуступчивой, техничной командой с характером, волнительно было последние минут пятнадцать, когда соперник поддавил и имел возможность забить третий мяч, - сказал Колосков. - Будем считать, что это удачная игра с хорошим результатом, а тренеры уже разберут ошибки, которые привели к пропущенным мячам, недостатки в организации игры. Есть у нас проблемы, с моей точки зрения, нет игрока в центре поля, который бы вел игру, через которого организовывались атаки".

"Отмечу хороший настрой, самоотдачу, боевитость, это нашей команде присуще, но как говорят, есть над чем работать. Сейчас тренеры извлекут правильные уроки из того, что сборная показала в этих двух матчах. Надеюсь в октябре увидеть более слаженную команду, с поставленной игрой. Перспективы хорошие, их надо только реализовать", - добавил Колосков.

В следующем туре сборная России примет команду Турции. Команда Венгрии в гостях встретится со сборной Сербии. Обе встречи пройдут 11 октября.