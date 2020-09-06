Черчесов объяснил изменения в составе сборной России на матч с командой Венгрии

ТАСС, 6 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил причины трех изменений в стартовом составе, последовавших после матча с командой Сербии. О них он рассказал на пресс-конференции после игры с венграми.

В воскресенье сборная России в гостях обыграла команду Венгрии (3:2) в матче второго тура группового этапа Лиги наций. В основном составе появились защитник Федор Кудряшов и полузащитники Далер Кузяев и Антон Миранчук, заменившие защитника Вячеслава Караваева и полузащитников Юрия Жиркова и травмировавшегося Зелимхана Бакаева, которые сыграли с первых минут против сербов (3:1). В матче с командой Венгрии Жирков вышел на замену вместо Кузяева.

"Кузяев вышел в этой игре достаточно активно, он нам помог. Понятно, что мы смотрели за состоянием Жиркова, сложно ему, наверное, было две игры подряд играть: одну часть времени взял на себя Кузяев, потом Жирков, - сказал Черчесов. - Что касается Антона - он хорошо вышел с сербами, сегодня не случайно гол забил. Замена его связана с тем, что в середине поля надо было уже перехватывать инициативу после пропущенных мячей, поэтому вышел Газинский".

"А что касается [Алексея] Ионова, он две игры отыграл на высоком интенсивном уровне, и с той стороны начались проблемы, поэтому выпустили Караваева, который и с сербами достаточно качественно сыграл, и сегодня вышел и помог закрыть фланг", - отметил специалист.

Выход на поле Кудряшова главный тренер объяснил тактической необходимостью при игре в три защитника. "Еще одна замена - Кудряшов, потому что с ним нам легче, если есть необходимость перейти на игру в три центральных защитника. С Караваевым и [Сергеем] Петровым такой возможности не бывает, эту опцию мы тоже держали в голове, чтобы перестроиться, если бы у нас возникли проблемы, но сегодня все нормально было, поэтому не стали переходить", - заключил он.