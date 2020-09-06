Александр Медведев: сборная России в матчах Лиги наций была настоящей командой

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по футболу в матчах группового турнира Лиги наций против команд Сербии и Венгрии предстала на поле настоящей командой. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Сборная России в воскресенье в Будапеште обыграла команду Венгрии со счетом 3:2. Россияне к 46-й минуте игры вели со счетом 3:0, но в последние полчаса игры пропустили два мяча. В четверг в Москве состоялся матч против команды Сербии, который подопечные Станислава Черчесова выиграли со счетом 3:1.

"В матче с Венгрией было уверенное преимущество со счетом 3:0, но потом начали его терять, - сказал Медведев. - Три очка это три очка, но счет скользкий. Тайм на тайм не приходится, здесь соперник был другой (в матче с командой Сербии россияне забили три мяча во втором тайме - прим. ТАСС). Если смотреть по именам и клубам, в которых играют сербские сборники, их команда объективно сильнее; с Венгрией сразу взяли быка за рога и забили три хороших гола".

"Не надо забывать, что в сборной игроки находятся в разном состоянии. Нравится то, что на поле была [настоящая] команда - это главный итог двух матчей Лиги наций", - добавил гендиректор "Зенита".

В каждом из трех мячей сборной России в ворота венгров приняли участие бывшие и действующие игроки петербургского клуба - полузащитник Далер Кузяев, чей контракт с "Зенитом" истек летом 2020 года, и нападающий Артем Дзюба отметились голевыми передачами, а полузащитник Магомед Оздоев забил второй мяч национальной команды. "Я и раньше говорил, что в сборной надо радоваться за всю команду, а уже потом за игроков тех или иных клубов. Но приятно, что игроки "Зенита" внесли вклад и в эту победу", - отметил собеседник агентства.

"Дзюба не забил, но ушел с поля с голевой передачей. Считаю, что он очень полезен был на поле, и голевой пас это подтвердил", - резюмировал Медведев.