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Лига наций

Динияр Билялетдинов: футболистам сборной России надо сосредоточенно играть при любом счете

Бывший полузащитник национальной команды назвал плохой игру россиян во втором тайме

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Сборная России плохо провела второй тайм матча Лиги наций против команды Венгрии, футболистам нужно более сосредоточенно играть при любом счете. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок национальной команды Динияр Билялетдинов.

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В воскресенье сборная России на выезде победила команду Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций. По ходу второго тайма российская команда вела со счетом 3:0, но венграм удалось отыграть два мяча.

"Второй тайм вышел плохим, видимо, у ребят наступило самоуспокоение после того, как повели 3:0, - сказал Билялетдинов. - Ошибки в обороне, пусть и неявные, но, к сожалению, они случаются уже не первый раз. Надо более сосредоточенно играть при любом счете, но так или иначе выиграли - хорошо".

"У нас сейчас команда, которая старается действовать экономно. С сербами играли примерно в таком же стиле. Вратарь Антон Шунин тогда в концовке выручил, а то тоже было бы 3:2 (3 сентября сборная России обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом туре Лиги наций - прим. ТАСС). Спокойно свои забиваем, а потом наступает самоуспокоение, не оптимальный уровень нашей команды, можем играть лучше", - добавил Билялетдинов.

Бывший игрок российской сборной считает, что игру автора первого гола Антона Миранчука нужно оценивать на более длинном отрезке выступления в национальной команде. "Антон Миранчук забил, уже хорошо. Дальше надо смотреть на более длительном отрезке его выступления в сборной. Мне кажется, у Станислава Черчесова сейчас в команде нет игроков, которые выпадают по игре, если точечно кто-то появляется, требования Черчесова выполняются", - отметил Билялетдинов.

Сборные России и Венгрии выступают в третьей группе лиги B. В другом матче группы команда Сербии принимает сборную Турции, матч завершится позднее в воскресенье. Сборная России набрала шесть очков и занимает первое место, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0).

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