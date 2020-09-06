Чимаев может провести два боя в UFC менее чем за месяц

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев может провести два поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) менее чем за месяц. Об этом ТАСС сообщили в команде Чимаева.

Чимаев постоянно проживает в Швеции и представляет страну на соревнованиях. У него также есть российский паспорт.

"19 сентября Хамзат проведет бой с [Джеральдом] Миршертом, а уже 10 октября может состояться бой с [Демианом] Майей. Но это не утверждено", - сказал собеседник агентства.

Чимаев дебютировал в UFC в июле, выйдя на замену. Через несколько дней он провел еще один бой, став рекордсменом организации благодаря двум победам за короткий срок в разных весовых категориях. В активе 26-летнего Чимаева восемь побед и ни одного поражения.