Звонарева и Зигемунд сыграют с Блинковой и Кудерметовой в полуфинале US Open

ТАСС, 6 сентября. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли бельгийку Элизе Мертенс и Арину Соболенко из Белоруссии в четвертьфинале парного разряда US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу Звонаревой и Зигемунд. Мертенс и Соболенко были посеяны на турнире под вторым номером, они являются действующими чемпионками US Open. В полуфинале Звонарева и Зигемунд сыграют с россиянками Анной Блинковой и Вероникой Кудерметовой.

35-летняя Звонарева располагается на 86-й строчке в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету девять титулов в парном разряде на турнирах под эгидой организации. 32-летняя Зигемунд находится на 59-м месте в рейтинге, в парном разряде она завоевала пять титулов. В активе Звонаревой две победы в парном разряде на турнирах Большого шлема - на Открытых чемпионатах Австралии (2012) и США (2006).

22-летняя Соболенко и 24-летняя Мертенс располагаются на пятом и шестом местах парного рейтинга WTA. Соболенко имеет в активе три титула, Мертенс - девять.

Турнир завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей.