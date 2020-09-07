Чесноков: после дисквалификации Джоковича половина аудитории не будет смотреть US Open

В воскресенье в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович был дисквалифицирован при счете 6:5 в пользу испанского теннисиста за нанесение травмы линейному судье после откидки мяча ракеткой.

"Был бы я супервайзером, я бы не дисквалифицировал Джоковича. Я бы снял очко, гейм, принудил выплатить моральную компенсацию. А так получается, что половина людей не будет смотреть US Open. Уверен, он специально этого не делал", - сказал Чесноков.

"В правилах АТР 200 страниц, и когда я хотел судиться с этой организацией, то увидел, что в них написано, что игрок не может судиться с АТР. И мой адвокат тогда спросил, как вы могли утверждать эти правила, если они противоречат американским законам. На что я ему сказал, что если мы это не утвердим, то не сможем тогда играть", - добавил он.

US Open завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд турнира составляет $53,4 млн.