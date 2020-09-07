Не без нервов. Сборная России по футболу обыграла венгров в матче Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 3:2, при этом россияне вели с преимуществом в три мяча

ТАСС, 7 сентября. Футболисты сборной России в Будапеште победили команду Венгрии в матче группового этапа Лиги наций. Ведя в счете 3:0, подопечные Станислава Черчесова пропустили два мяча и едва не упустили победу. Матч проходил на стадионе "Пушкаш-Арена", который назван в честь легендарного венгерского бомбардира Ференца Пушкаша и вмещает свыше 67 тыс. зрителей. Однако матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до особого распоряжения проводятся при пустых трибунах в связи с пандемией коронавируса.

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Черчесов по сравнению с матчем с сербами (3:1) сделал три изменения в стартовом составе. На левом фланге обороны забившего гол сербам Вячеслава Караваева (футболист номинально является правым защитником - прим. ТАСС) сменил Федор Кудряшов. В полузащите слева вместо Юрия Жиркова вышел находящийся без клуба Далер Кузяев, а Антон Миранчук в центре заменил Зелимхана Бакаева. В составе венгров произошло только одно изменение по сравнению с игрой с турками (1:0). Россияне провели отличный первый тайм, чего не получилось в матче с сербами. Одним из самых активных был Миранчук - сперва он не реализовал выход один на один с вратарем хозяев, пробив мимо, а после исправился и точным ударом в касание замкнул передачу Кузяева. В середине тайма счет удвоил Магомед Оздоев с передачи оказавшегося в чужой штрафной Семенова. "Семенов протолкнул мяч, и мне оставалось попасть в створ", - сказал полузащитник в эфире телеканала "Матч Премьер" после игры. Вопросы от Федуна Активные действия россиян продолжились и во втором тайме, первая же атака увенчалась голом. Дзюба, отстающий от лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова на четыре гола, не стал жадничать в штрафной площади и выкатил мяч под удар Марио Фернандесу, который довел счет до крупного. Казалось, что в оставшееся время россияне спокойно доведут дело до победы, но не тут-то было - венгры забили два мяча и активно наседали на ворота Антона Шунина в концовке встречи.

По мнению члена исполкома Российского футбольного союза (РФС), владельца "Спартака" Леонида Федуна, к такому развитию событий могли привести замены, которые Черчесов сделал во втором тайме. "Игра была очень хорошая, качественная. Но после счета 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили", - сказал ТАСС Федун. Тренерский штаб заменил Кузяева на Жиркова, а спустя пять минут после первого пропущенного мяча Юрий Газинский вышел вместо Миранчука. У венгров отличились Роланд Шаллаи, который воспользовался ошибкой Семенова и перекинул мяч через Антона Шунина, и Неманья Николич, который при Черчесове становился чемпионом Польши в составе "Легии". Последней заменой Черчесов укрепил правый фланг, выпустив на поле Караваева вместо Алексея Ионова. "Ситуация в той игре (с сербами) подсказывала, чтобы он там сыграл. Сейчас же надо было поддержать правый фланг, так как Ионов "поднаелся", Караваев вышел и справился с этой задачей", - отметил после игры Черчесов. Не без нервов россияне отстояли победу, показав в двух сентябрьских матчах 100-процентный результат и возглавив третью группу лиги В. Игравшие позднее в этой же группе команды Турции и Сербии завершили матч вничью (0:0). "Команда стала более уверенной и мастеровитой" Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что во втором тайме в игре россиян виделась расслабленность.

"Российская сборная четко выполнила свою задачу, это самое главное. Перерыв между двумя матчами Лиги наций был довольно небольшой, но команда восстановилась, - отметил Газзаев. - Просто блестящий был первый тайм, да и второй, но при счете 3:0, когда у команды подавляющее игровое преимущество и преимущество в голах, появляется элемент расслабленности. Конечно, это сказалось, концентрация была немного снижена". "И по первому матчу с сербами, и по сегодняшней игре с венграми могу сказать, что наша команда стала более уверенной и мастеровитой, это бросается в глаза. Каждый футболист выходит на поле с чувством большого достоинства. Все-таки сборная провела хороший турнир - чемпионат мира, показала достойное выступление. Конечно, это сказалось сегодня на результате, и никто не сомневался, что наша сборная выиграет и первый, и второй матч", - добавил он. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил хороший настрой, самоотдачу и боевитость команды. "Это нашей команде присуще, но, как говорят, есть над чем работать. Сейчас тренеры извлекут правильные уроки из того, что сборная показала в этих двух матчах. Надеюсь, в октябре увидеть более слаженную команду, с поставленной игрой. Перспективы хорошие, их надо только реализовать", - добавил Колосков. Следующие матчи в Лиге наций россияне проведут дома - 11 октября подопечные Черчесова примут команду Турции, а 14 октября сыграют с венграми.