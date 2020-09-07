"Милуоки" одержал первую победу над "Майами" в серии плей-офф НБА

ТАСС, 7 сентября. "Милуоки" в овертайме победил "Майами" со счетом 118:115 в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Милуоки" Крис Мидлтон, который набрал 36 очков, сделал восемь подборов и отдал восемь передач. Дабл-дабл на счету центрового "Майами" Бэма Адебайо (26 очков, 12 подборов). Встречу из-за травмы голеностопа не доиграл лидер "Милуоки" форвард Яннис Адетокунбо.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Майами". Следующая встреча команд пройдет в ночь на 9 сентября.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.