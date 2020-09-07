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US Open

Южный: организаторы US Open дисквалифицировали Джоковича, следуя правилам

Двукратный победитель Кубка Дэвиса назвал справедливым правило, согласно которому был дисквалифицирован сербский теннисист

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в случае с дисквалификацией серба Новака Джоковича следовали установленным правилам. Такое мнение ТАСС высказал двукратный победитель Кубка Дэвиса Михаил Южный.

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В воскресенье в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович был дисквалифицирован при счете 6:5 в первом сете в пользу испанского теннисиста за нанесение травмы линейному судье после откидки мяча ракеткой.

"В правилах все четко написано, что за попадание мячом в судью, в болл-боя и так далее, игрока снимают с соревнований, - сказал Южный. - В той ситуации организаторы пошли чисто по протоколу. Ничего такого в этом решении нет. Такие вещи в основном всегда делаются случайно".

"Правила есть правила, и без разницы, Джокович ты или нет. Это правило справедливое и известно заранее. Можно много на эту тему дискутировать", - добавил он.

Южный вспомнил похожую ситуацию на турнире в Цинциннати в августе в матче между Альяжом Бедене из Словении с Даниилом Медведевым. "Бедене также чуть-чуть откинул мяч и попал в стоявшего за кортом оператора. Там тоже была дискуссия, но ситуация была более безобидной. Здесь же все было понятно, инцидент был довольно неприятный - судья упала, поэтому игрок сразу снимается", - подчеркнул Южный.

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US OpenДжокович, Новак
US Open
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