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US Open

"Мне очень жаль". Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение на US Open

Сербский теннисист мячом попал в линейного судью
Новак Джокович EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 7 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) со скандалом. Первый сеяный турнира был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

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Инцидент случился в воскресенье в матче четвертого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты. При счете 5:4 в первом сете в пользу Джоковича серб имел тройной сетбол на подаче соперника (вел со счетом 40-0), однако испанец выиграл пять очков подряд и сравнял счет в партии. Джокович эмоционально отреагировал на это, сильно ударив ракеткой по мячу в боковую часть корта.

В следующем гейме серб упал, получив травму плеча, и вызвал физиотерапевта для оказания помощи, после медицинской паузы Джокович вернулся на корт и доиграл гейм на своей подаче, проиграв его. Направляясь к сетке для смены сторон, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) достал из кармана мяч и, не глядя, отбросил его за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью, женщина упала и несколько минут не могла подняться. Организаторы турнира приняли решение дисквалифицировать серба, отметив в беседе с ним, что на их решение повлиял факт не первого проявления агрессии в матче.

Раздосадованный Джокович проигнорировал обязательную пресс-конференцию и покинул место проведения соревнований на машине, однако позднее в соцсетях принес извинения за свой поступок. "Мне нужно извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человек, и как игрок, - написал сербский теннисист. - Я прошу прощения у организаторов US Open. Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной, спасибо и мне очень жаль".

Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, которые он заработал на US Open, и все призовые деньги, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил.

О правилах все знают

Случай с Джоковичем - не первый в теннисе. Канадец Денис Шаповалов три года назад был дисквалифицирован после того, как в матче Кубка Дэвиса после проигранной подачи попал мячом в глаз арбитру на вышке. В 2012 году в финале турнира АТР аргентинец Давид Налбандян травмировал судью, пнув ногой рекламный щит, за которым тот сидел.

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"В правилах все четко написано, что за попадание мячом в судью или болл-боя игрока снимают с соревнований. В той ситуации организаторы пошли действовали по протоколу, в их решении ничего такого нет. Такие вещи в основном всегда делаются случайно", - сказал ТАСС двукратный победитель Кубка Дэвиса Михаил Южный, отметив, что об этом правиле все теннисисты знают.

Южный вспомнил про эпизод в матче между словенцем Альяжем Бедене и россиянином Даниилом Медведевым на августовском турнире в Цинциннати. Бедене после откидки мяча попал им в камеру с оператором. Тогда теннисист отделался замечанием от арбитра. "Здесь же все было понятно, инцидент был довольно неприятный - судья упала, поэтому игрок сразу снимается", - подчеркнул Южный.

Другой точки зрения придерживается финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков, который считает, что дисквалификация Джоковича приведет к тому, что турнир лишится значительной части телеаудитории. "В правилах АТР 200 страниц, и когда я хотел судиться с этой организацией, то увидел, что в них написано, что игрок не может судиться с АТР. И мой адвокат тогда спросил, как вы могли утверждать эти правила, если они противоречат американским законам. На что я ему сказал, что если мы это не утвердим, то не сможем тогда играть", - вспомнил Чесноков.

Из-за дисквалификации Джоковича впервые с Открытого чемпионата США - 2016, который выиграл швейцарец Стэн Вавринка, победу на турнире серии Большого шлема не одержит кто-то из тройки Джокович, Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария). Действующий победитель турнира Надаль пропускает Открытый чемпионат США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Федерер досрочно завершил выступление в 2020 году по состоянию здоровья. Из оставшихся в мужской сетке теннисистов нет ни одного победителя турнира серии Большого шлема.

Карреньо-Буста в четвертьфинале сыграет с победителем поединка между Шаповаловым и бельгийцем Давидом Гоффеном. В понедельник матчи четвертого круга проведут россияне Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублев (10). Медведев встретится с Фрэнсисом Тиафо из США, а Рублев - с итальянцем Маттео Берреттини (6).

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US OpenДжокович, Новак
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