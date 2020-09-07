"Мне очень жаль". Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение на US Open

ТАСС, 7 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) со скандалом. Первый сеяный турнира был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

На эту тему Новак Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче US Open

Инцидент случился в воскресенье в матче четвертого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты. При счете 5:4 в первом сете в пользу Джоковича серб имел тройной сетбол на подаче соперника (вел со счетом 40-0), однако испанец выиграл пять очков подряд и сравнял счет в партии. Джокович эмоционально отреагировал на это, сильно ударив ракеткой по мячу в боковую часть корта. В следующем гейме серб упал, получив травму плеча, и вызвал физиотерапевта для оказания помощи, после медицинской паузы Джокович вернулся на корт и доиграл гейм на своей подаче, проиграв его. Направляясь к сетке для смены сторон, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) достал из кармана мяч и, не глядя, отбросил его за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью, женщина упала и несколько минут не могла подняться. Организаторы турнира приняли решение дисквалифицировать серба, отметив в беседе с ним, что на их решение повлиял факт не первого проявления агрессии в матче.

Tennis star Novak Djokovic has been kicked out of the U.S. Open after hitting a lineswoman with a ball. The world number one was in his fourth-round match. pic.twitter.com/4L6KpTNJMn — 10 News First (@10NewsFirst) September 6, 2020

Раздосадованный Джокович проигнорировал обязательную пресс-конференцию и покинул место проведения соревнований на машине, однако позднее в соцсетях принес извинения за свой поступок. "Мне нужно извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человек, и как игрок, - написал сербский теннисист. - Я прошу прощения у организаторов US Open. Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной, спасибо и мне очень жаль". Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, которые он заработал на US Open, и все призовые деньги, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил. О правилах все знают Случай с Джоковичем - не первый в теннисе. Канадец Денис Шаповалов три года назад был дисквалифицирован после того, как в матче Кубка Дэвиса после проигранной подачи попал мячом в глаз арбитру на вышке. В 2012 году в финале турнира АТР аргентинец Давид Налбандян травмировал судью, пнув ногой рекламный щит, за которым тот сидел.

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