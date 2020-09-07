Дамба выиграл награду НХЛ за активное участие в общественной жизни

ТАСС, 7 сентября. Защитник "Миннесоты" Мэтт Дамба стал обладателем приза Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Кинг Клэнси Трофи". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Приз вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. На приз также претендовали Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Пи Кей Суббан ("Нью-Джерси").

Дамба является сооснователем Альянса хоккейного разнообразия, который борется с проявлениями расизма и нетерпимости в хоккее. Вместе с призом Дамба получит $25 тыс., которые он сможет потратить на благотворительные цели по своему выбору. В прошлом году обладателем награды стал также игрок "Миннесоты" - Джейсон Закер.

В расширенном списке претендентов на "Кинг Клэнси Трофи" значился российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.