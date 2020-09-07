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Лига наций

Тренер сборной Венгрии считает, что команда имела больше голевых моментов, чем россияне

Сборная России одержала победу со счетом 3:2

ТАСС, 7 сентября. Венгерские футболисты имели больше возможностей забить, чем сборная России. Такое мнение высказал главный тренер команды Венгрии Марко Росси, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России в воскресенье в Будапеште обыграла команду Венгрии со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги наций.

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"Я остался доволен командой. Мы не доминировали в матче, но у нас было больше возможностей забить, чем у нашего соперника, - сказал Росси. - Однако мы допустили достаточно много ошибок, в результате которых россияне забили свои голы".

"Я не помню, чтобы венгерская сборная ранее боролась за положительный результат после счета 0:3, - продолжил специалист. - Однозначно считаю это позитивным моментом. Я знаю, что нам нужно поработать еще над некоторыми вещами, но в целом я доволен двумя первыми матчами Лиги наций в нашем исполнении. В обеих встречах могу отметить хорошую командную работу".

Сборная Венгрии в матче первого тура группового этапа Лиги наций обыграла команду Турции со счетом 1:0. В следующем матче венгры 11 октября в гостях сыграют с сербами.

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