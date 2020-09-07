Шатаут Худобина помог "Далласу" обыграть "Вегас" в матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов провел на площадке 11 минут 46 секунд и нанес два броска по воротам. Его партнер по команде форвард Денис Гуряьнов за 12 минут 45 секунд на льду нанес три броска, совершил три силовых приема и заблокировал один бросок. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил все 25 бросков по воротам, он оформил первый в карьере шатаут в матчах Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Далласа". Следующий матч финала Западной конференции пройдет 9 сентября (начало - 3:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.