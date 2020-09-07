"Лейкерс" сравняли счет в серии плей-офф НБА с "Хьюстоном"

ТАСС, 7 сентября. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Хьюстон" со счетом 117:109 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе "Лейкерс" стал форвард Энтони Дэвис, в активе которого 30 очков и 10 подборов. Форвард Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал 11 подборов и девять передач. У "Хьюстона" больше всего очков в активе защитника Джеймса Хардена (27).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч команды проведут 9 сентября (начало - 4:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.