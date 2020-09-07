Шевченко: сборная Украины по футболу не успела восстановиться к матчу с испанцами

ТАСС, 7 сентября. Украинские футболисты не успели восстановиться к матчу группового этапа Лиги наций с командой Испании после предыдущей встречи. Об этом рассказал главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье украинцы в гостях проиграли испанцам со счетом 0:4 в матче группы 4 лиги А. 3 сентября сборная Украины дома обыграла команду Швейцарии (2:1).

"Сегодня проблема заключалась не в одном или нескольких игроках. Главная проблема была в том, что команда не восстановилась, - сказал Шевченко. - Уже можно говорить о том, что на таком уровне второй матч во время сбора нам дается очень тяжело".

"Когда играем с топовыми командами, когда уровень соперников подымается, то нам очень тяжело восстанавливаться. Ребята отдали все силы, сделали все что могли, к ним претензий нет. Сборная Испании сегодня была намного лучше нас", - добавил главный тренер команды.

После двух матчей таблицу группы возглавляют испанцы, набравшие 4 очка, второй идет сборная Украины (3), третьей - команда Германии (2), таблицу замыкают швейцарцы (1).