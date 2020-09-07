Okko с 2021 года будет эксклюзивно показывать турниры Bellator в России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Онлайн-платформа "Okko спорт" заключила трехлетний контракт на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам организации Bellator, в том числе с участием Федора Емельяненко и Вадима Немкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Okko спорт" начнет транслировать контент Bellator с 1 января 2021 года. Будут показаны все номерные события Bellator и предварительные бои. Bellator ежегодно проводит более 30 турниров. В организации, в частности, выступают Федор Емельяненко и Вадим Немков, который 21 августа одержал победу над Райаном Бейдером и завоевал чемпионский пояс в полутяжелом весе.

"Только что была подписана сделка по приобретению эксклюзивных вещательных прав с одним из ключевых ММА-промоушенов в мире - Bellator, - сказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. - С 1 января у подписчиков "Okko спорт" появится возможность увидеть поединки легендарного Федора Емельяненко, действующего чемпиона в полутяжелом весе Вадима Немкова и других выдающихся бойцов".

Президент Bellator Скотт Кокер отметил, что Россия является важнейшим рынком для организации. "Я рад объявить о нашем эксклюзивном партнерстве с "Okko спорт", стартующем в начале 2021 года, - сказал Кокер. - Россия сыграла исключительную роль в истории единоборств и является важнейшим рынком для Bellator. Среди наших бойцов такие российские атлеты, как Федор Емельяненко, чемпион в полутяжелом весе Вадим Немков, экс-чемпион Виталий Минаков и ряд перспективных молодых спортсменов. Партнерство позволит нам показать российским болельщикам элитные поединки, которые проходят в клетке Bellator на каждом турнире".

"Okko спорт" является эксклюзивным вещателем на территории России матчей Английской премьер-лиги, Главной футбольной лиги и отборочных игр к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре в зоне КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).