Бой россиянина Абдурахимова и француза Гана в UFC перенесен на 17 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов проведет поединок против француза Сирила Гана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 17 октября. Об этом ТАСС сообщили в компании Prime Fight Management, представляющей интересы россиянина.

"Бой перенесен на 17 октября", - сказал собеседник агентства.

Изначально бой должен был состояться в июле, но впоследствии был перенесен.

В активе Гана шесть побед и ни одного поражения. На счету Абдурахимова 20 побед и пять поражений.