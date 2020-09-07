Россиянка Джоджуа проведет бой на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Лиана Джоджуа проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 24 октября против американки Миранды Маверик. Об этом ТАСС сообщили в компании Prime Fight Management, представляющей интересы россиянки.

"Джоджуа проведет бой на турнире UFC 254 против Маверик", - сказал собеседник агентства.

В главном бою турнира UFC 254 чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. Турнир планируется провести в Абу-Даби.

В активе Маверик семь побед и два поражения. На счету Джоджуа восемь побед и три поражения.