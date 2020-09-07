Вице-президент ХК "Металлург": при авиаперевозках обращаем внимание на возраст самолета

"Проводя тендер среди авиакомпаний, одним из условий мы ставим возраст самолета, марку. Мы пользуемся либо "Боингом-757", либо "Airbus-320" возраста не больше 14 лет. Мы уже третий год работаем с одной компанией, и никогда не было никаких проколов, инцидентов. Я со многими клубами общался, и "Ак Барс", "Салават", да и практически все остальные клубы так работают - они выбирают перевозчика, который обеспечивает безопасность, поскольку случившееся 7 сентября (2011 года - прим. ТАСС) не должно повториться", - сказал Ласьков.

Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.