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КХЛ

Вице-президент ХК "Металлург": при авиаперевозках обращаем внимание на возраст самолета

Сергей Ласьков заявил, что в клубе используют либо "Боинг-757", либо "Airbus-320" возраста не больше 14 лет

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" уделяет огромное внимание при авиаперевозках команды возрасту самолета в рамках требований безопасности. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

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"Проводя тендер среди авиакомпаний, одним из условий мы ставим возраст самолета, марку. Мы пользуемся либо "Боингом-757", либо "Airbus-320" возраста не больше 14 лет. Мы уже третий год работаем с одной компанией, и никогда не было никаких проколов, инцидентов. Я со многими клубами общался, и "Ак Барс", "Салават", да и практически все остальные клубы так работают - они выбирают перевозчика, который обеспечивает безопасность, поскольку случившееся 7 сентября (2011 года - прим. ТАСС) не должно повториться", - сказал Ласьков.

Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.

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