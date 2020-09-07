Судебное заседание по делу об олимпийской велотрассе в Крылатском отложили до 27 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 27 октября рассмотрение иска Департамента городского имущества Москвы к АО "Лата-Трэк", собственнику олимпийской велосипедной трассы в Крылатском, которой грозит закрытие. Об этом ТАСС сообщил юрист Александр Попелюк, представляющий интересы "Лата-Трэка".

"Предыдущее заседание, которое было запланировано на 4 сентября, состоялось. Суд принял решение перенести слушания на 27 октября", - сказал Попелюк. Слушание иска "Медикал Эстейт" к собственнику олимпийской велотрассы, которое запланировано на 14 сентября, по мнению юриста, будет также перенесено.

По словам Попелюка, имеется судебная экспертиза, свидетельствующая о том, что велотрасса в Крылатском является капитальным сооружением. "Но столичный департамент эта экспертиза не устроила, попросили назначить повторную. Суд согласился и принял решение перенести слушания на более позднюю дату, чтобы провести к тому времени повторную экспертизу", - добавил собеседник ТАСС.

Согласно информации с официального сайта Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), "Лата-Трэк" является собственником велотрассы в Крылатском с 2002 года. Велодорога большей частью расположена на земельном участке ул. Крылатская, вл. 1, но из-за формирования границ в 2007 году при межевании земельного участка часть велодороги оказалась за пределами границ этого участка.

В 2017 году один из смежных земельных участков вместе с частью велодороги (перекресток возле малого кольца, начало финишной прямой) был передан в аренду ООО "Медикал Эстейт". Чтобы построить на этом участке паркинг, "Медикал Эстейт" планирует снести велодорогу. Компания подала иск в Арбитражный суд Москвы. Второй иск был подан Департаментом городского имущества Москвы о юридическом уничтожении всей велодороги. Истцы требуют признать ее неспортивным сооружением.

Федерация велосипедного спорта России считает велотрассу в Крылатском частью олимпийского наследия и уникальным спортивным объектом, на котором тренируются как профессиональные гонщики, так и любители. По мнению ФВСР, эта велодорога важна как для спорта высших достижений, так и для массового спорта.